Motociclista colide com carro e é arremessado a 3 metros de distância

Um grave acidente de trânsito entre uma motocicleta e um carro de passeio foi registrado na madrugada deste domingo (22), no bairro Bela Vista, em Itaituba, no sudoeste paraense. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento da colisão.

A motocicleta seguia pela travessa Treze de Maio, quando no cruzamento com a 13ª rua, o veículo colidiu em cheio com a lateral de um carro, que teria avançado o sinal vermelho. Com a batida, o motociclista com visíveis sinais de embriaguez, identificado como Kaique da Conceição, de 18 anos, foi arremessado a cerca de três metros de distância à frente.

O carro envolvido na batida chegou a rodar na pista e atingiu outro automóvel que estava estacionado na rua.

O motociclista foi socorrido e levado para o Hospital Regional do Tapajós (HRT), onde permanece internado em estado grave. Segundo informação da equipe médica, o jovem deu entrada na unidade com suspeita de traumatismo craniano e hemotórax, sendo necessário realizar o procedimento de drenagem do tórax. Com informações do site Giro Portal.