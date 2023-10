Motociclista avança a preferencial e morre após ser atingido por carro em Santarém

Carlos Viana da Silva, 30 anos, morreu na manhã deste domingo (22) depois de um carro atingir a motocicleta que conduzia, no cruzamento da avenida Moaçara com rua Diamantino, no bairro do Diamantino, em Santarém, no oeste do Pará. Testemunhas relataram que ele teria avançado a preferencial, o que resultou na batida entre os dois automóveis. Com informações do portal O Impacto.

Por volta das 8h25, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender a vítima que, com o impacto, tinha sido arremessada para a calçada. O motociclista apresentava um ferimento com sangramento na região da cabeça. Porém, no local do acidente, os socorristas constataram que ele tinha morrido.

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) esteve no local do sinistro de trânsito. A Polícia Científica realizou os levantamentos necessários para o laudo sobre o acidente. A redação integrada de O Liberal solicitou uma nota à SMT e para a Polícia Civil. Em ambos os casos, a reportagem aguarda retorno.