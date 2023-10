Dupla em moto invade sucataria e atira contra homem em Capanema

João Vitor Menezes Vaijão, de idade não revelada, foi vítima de uma tentativa de homicídio em uma loja de sucata, do bairro São José, em Capanema, no nordeste do Pará, na manhã de sábado (21). Câmeras de segurança do estabelecimento onde o crime ocorreu registraram todo o caso. A vítima foi baleada no pé e no peito. Ninguém foi preso.

Pelas imagens, é possível ver que várias pessoas sentadas próximas do balcão da sucataria e outras encostadas em um veículo. Quando, de repente, às 11h26, dois homens em uma motocicleta de cor preta surgem bruscamente. Assim que os suspeitos aparecem, João sai correndo, assim como os outros clientes, e se esconde na frente de um carro.

O garupa desce da moto e vai atrás da vítima e efetua diversos disparos. João pula o balcão e o atirador o persegue. Depois de quase dois minutos fora do ângulo da filmagem, o suspeito aparece e volta para a motocicleta, onde o comparsa o esperava.

Segundo a polícia, a dupla de suspeitos fugiu. Uma guarnição do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM) foi acionada pelo Núcleo Integrado de Operação (Niop), de que a vítima foi socorrida com vida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. João sobreviveu ao ataque e se encontra consciente. Para as autoridades, ele não soube explicar o motivo do crime.

As equipes do comandante Comando de Policiamento Regional (CPRV VII), coronel Adauto, e do 11º BPM, tenente-coronel Lima Neto, estão atrás dos envolvidos no caso. A redação integrada de O Liberal solicitou atualizações do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.