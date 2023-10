Motociclista morre após colidir em carro e caminhão bitrem na BR-155, no sul do Pará

Um motociclista, de nome não revelado, morreu em um acidente de trânsito registrado no final da tarde do sábado (21), na rodovia BR-155, entre as cidades de Xinguara e Sapucaia, no sul do Pará. Testemunhas relataram à polícia que a vítima seguia em direção à Xinguara quando colidiu na traseira de um carro e avançou na pista oposta, onde estava um caminhão bitrem, que bateu na moto provocando a morte do condutor.

O impacto da motocicleta com o veículo de grande carga fez com que o caminhão pegasse fogo. Uma guarnição do 17º Batalhão de Polícia Militar (17º BPM), responsável pelo policiamento no local foi acionada, às 17h30, no local. Ao chegarem no trecho do acidente, os militares encontraram a vítima morta no meio da pista.

A PM comunicou a ocorrência ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e à Polícia Civil. Os dois condutores do carro e do caminhão bitrem foram ouvidos pelas autoridades. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à PC e aguarda retorno.