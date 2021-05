Motociclista atropela e mata criança na Transamazônica

Uma grave acidente ocorrido na noite da última sexta-feira (28), na rodovia Transamazônica, à altura do perímetro que corta o município de Marabá, resultou na morte de uma criança de apenas 10 anos. Testemunhas relataram que uma motocicleta em alta velocidade atingiu duas crianças que vinham atravessando a pista, ferindo uma e matando a outra.

O atropelamento ocorreu por volta das 22h, próximo do Terminal Rodoviário Pedro Marinho de Oliveira, entre as Folhas 32 e 33, no Núcleo Nova Marabá. Informações apuradas pouco depois do acidente dão conta de que as duas crianças haviam saído para comprar um pacote de fraldas e estariam retornando para casa, na Folha 33, quando foram atingidas pelo motociclista.

O garoto sofreu ferimentos leves, mas a menina não resistiu e morreu no local. Já o condutor da moto sofreu um trauma grave e foi encaminhado para o Hospital Regional do Sudeste do Pará. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo da criança, que ficou estendido na rodovia coberto por um lençol preto.

Pelas redes sociais, internautas manifestaram revolta com o acidente e apontaram o trecho da BR-230 onde ocorreu o atropelamento como crítico. Segundo populares, além da ausência de um semáforo, não houve um planejamento da obra de duplicação que está sendo feita na via, o que dificulta a visibilidade em diversos trechos.

A Polícia Civil abriu investigação para apurar o caso e a mãe da criança será ouvida para explicar porque a menina, de apenas 10 anos, foi enviada à rua para comprar fraldas àquela hora da noite.