Morre o homem que passou mal durante travessia de Outeiro para Icoaraci, neste sábado

O homem que passou mal durante a travessia de Outeiro para Icoaraci, na manhã sábado (5), faleceu. Dener dos Santos Bentes havia sido socorrido e levado para a UPA de Icoaraci. Mas não resistiu. Ele morava no bairro da Brasília, em Outeiro. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a dele.

O portal Outeironews comentou sobre a morte: "É com pesar que informamos sobre o falecimento do microempresário Denner, morador do Bairro da Brasília, em Outeiro, na manhã deste sábado, em decorrência da demora na travessia de balsa Outeiro-Icoaraci”. A Redação Integrada entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e aguarda retorno.