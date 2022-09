Moradores interditam a Arthur Bernardes por falta de luz no Telégrafo

​​Moradores da rodovia Arthur Bernardes realizaram, no final da tarde desta segunda-feira (26), um protesto para cobrar o reparo do fornecimento de energia elétrica na área localizada entre as passagens Conceição e São Pedro, no bairro do Telégrafo, em Belém. Eles atearam fogo em pneus e pedaços de madeira. A Polícia Militar esteve no local para garantir a segurança. Os manifestantes relataram que ficaram pouco mais de 48h sem o serviço, depois que profissionais da concessionária de energia trocaram um transformador instalado na rodovia, o que comprometeu o abastecimento das residências do perímetro mencionado.

O protesto teve início por volta das 17h30 e foi encerrado às 20h, com a chegada da equipe técnica que atendeu às reivindicações dos moradores.​ Por volta das 20h20, o serviço havia sido normalizado.​

Técnicos da Equatorial Energia atenderam às reivindicações dos moradores. (Cláudio Pinheiro/ O Liberal)

O agente de portaria Carlos Ribeiro, 53 anos, foi quem teve a iniciativa de interditar parte da pista. Ele contou que ligou várias vezes para a concessionária, mas as equipes não foram até o local. “Faz mais de 48 horas que nós estamos sem energia. A gente ligou muitas vezes para a Equatorial Energia. A gente liga e só rec​​ebe uma resposta: ‘A equipe já está indo’. Com essa falta de energia, tem amigo que tem supermercado, nós trabalhamos com delivery em casa, minha filha tem uma venda de almoço também. Todo mundo saiu no prejuízo. A gente não aguentou tanta espera. Então, resultou nisso. O único jeito foi o protesto”, declarou Carlos.

Manoel Sozinho, 63 anos, é comerciante da área. Ele relatou que ainda não parou para fazer as contas exatas do prejuízo ocasionado ao supermercado dele. Porém, calcula que tenha perdido cerca de R$ 5 mil, entre alimentos e um freezer. “Queimou o freezer. Eu tive que comprar uma quantidade de gelo para colocar em cima das outras mercadorias. A carne eu ainda vou calcular. Uma parte eu consegui salvar. Mas, com certeza, é um prejuízo que vai acima de dois mil reais”, comentou.

A reportagem entrou em contato com a Equatorial Energia, que se manifestou sobre o assunto por meio de nota. “A Equatorial Pará informa que foi acionada, para uma ocorrência nas proximidades do local informado, às 15h39 desta segunda-feira, 26. As equipes da distribuidora estão a caminho para restabelecer a energia o mais breve possível”, disse a empresa.