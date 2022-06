Moradores encontram corpo com tiro na cabeça na estrada de Terra Alta

Moradores da estrada de terra, chamada popularmente de ramal do Mucajá, no município de Terra Alta, região nordeste do Pará, acionaram a Polícia Militar, nas primeiras horas desta sexta-feira (10), após encontrarem um corpo masculino dentro de uma antiga fábrica de água mineral, já desativada. De acordo com a Polícia Civil, o corpo tinha um ferimento à bala na cabeça, e não foi identificado até o final da tarde desta sexta-feira.

"O corpo está no Instituto Médico Legal, em Castanhal, mas não há dados sobre ele, não foi identificado'', afirmou o delegado de Terra Alta, Marcos Cruz.

O achado incomum foi registrado às 8h10, na Delegacia de Polícia, pela própria guarnição militar que atendeu o chamado de moradores de Vista Alegre.

O ramal do Mucajá fica na área rural, é uma via que liga o km 42 à comunidade de Vista Alegre, dentro d de Terra Alta e tem poucas moradias. Há alguns anos, havia maior movimento no local por causa do funcionamento da fábrica de água mineral, cujos galpões de alvenaria foram deixados para trás, e seguem abandonados. O corpo estava justamente dentro de um desses galpões desabitados.

Nesta manhã de sexta-feira, o ramal voltou a ficar movimentado com o pessoal da vizinanhaça procurado saber o que havia ocorrido no local e o movimento de viaturas do 5º Batalhão de Polícia Militar, em Terra Alta.

O 3° Sargento PM Avelino esteve no local do crime e foi quem comunicou o ocorrido. A Polícia Civil deve investigar o homicídio e busca identificar o corpo.