Moradores encontram corpo de homem sendo levado pela correnteza no rio Tapajós, em Aveiro

Moradores de Fordlândia, distrito de Aveiro, município no sudoeste do Pará, acharam o corpo de um homem na manhã desta segunda-feira (6) e em estado avançado de decomposição no rio Tapajós. A vítima não foi identificada, mas aparenta ter 1,70 de altura. Ainda não foi possível esclarecer a causa da morte. Com informações do Giro Portal.

VEJA MAIS

Os residentes disseram que o cadáver descia na correnteza do rio quando passageiros de uma balsa, que passava pela região, o avistaram. O corpo foi levado à margem do Tapajós por três pessoas numa pequena embarcação.

A polícia esteve no local para realizar os devidos procedimentos.

A redação integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil do Pará para saber de mais detalhes sobre o caso. A reportagem aguarda retorno.