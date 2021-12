Empresário tem carro crivado de bala durante atentado em Aveiro

Uma família inteira foi alvo de um atentado na manhã da última quarta-feira (1º), em Aveiro, oeste do Pará. O empresário Otávio dos Santos retornava de Itaituba pela TransJuruti, rumo à comunidade Piabanha, na companhia da esposa, do filho de três anos e de mais sete passageiros - cinco deles levados na carroceria - em uma caminhonete Hilux, quando foram interceptados por três homens armados, que efetuaram diversos disparos contra o veículo.

Conforme relato das vítimas, três homens armados alvejaram o veículo (Reprodução Whatsapp)

No momento do ataque, os ocupantes do carro tentaram se proteger dos disparos. A esposa do empresário, Débora de Souza Santos, disse que tentou proteger o filho deitando-se sobre ele. Os homens que vinham na carroceria também tiveram a mesma reação e se abaixaram para evitar serem atingidos. Felizmente, ninguém se feriu.

O caso foi registrado na 19ª Seccional da Policia Civil de Itaituba. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que o crime possa estar relacionado a conflitos de terras na região. Até o momento ninguém foi identificado ou preso.