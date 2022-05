Moradores do conjunto Bela Vista denunciam invasão e venda de terras em área de preservação

Moradores do entorno da avenida Centenário com a Júlio César, bairro de Val-de-Cans, em Belém, denunciaram, na manhã deste sábado (28), uma suposta invasão que estaria acontecendo numa área de preservação ambiental pertencente ao conjunto Bela Vista.

Informações apuradas pela reportagem de OLiberal.com dão conta de que as terras já teriam sido vendidas ilegalmente. Nesta semana, um homem foi flagrado roçando a área, para que neste sábado, às 8h, os compradores pudessem começar a construir seus empreendimentos, mesmo havendo uma liminar na justiça que determina a proibição de qualquer tipo de ação nas terras.

“Essa área foi roçada essa semana durante dois dias. Ela é para o lado da [avenida] Centenário. Fazia parte da reserva de conservação que foi partida ao meio pela Centenário. Um lado ficou para o Bela Vista e outro lado está lá para o Médice [Marambaia]”, detalhou um morador da área, que não será identificado nesta matéria por motivos de segurança.

Ainda de acordo com ele, a antiga diretoria do conjunto Bela Vista teria vendido as terras ilegalmente. “E agora os caras estão tentando aos poucos entrar”, afirmou o morador, ao acrescentar que existem lotes que foram vendidos até por R$ 1 milhão.

Vídeos enviados à reportagem mostram o terreno já bastante desmatado, aparentemente pronto para receber construções. “Só o fato de terem desmatado já é irregular, porque não era para terem desmatado.Os caras começam a construir na hora. Chegam com caminhão, despejam, batem cimento, para começar a erguer alguma coisa para dizer que já estão ocupando”, disse o morador.

O advogado dos compradores do lote do conjunto, Manoel Machado, negou a acusação dos moradores e explicou que toda a área é de propriedade particular. Segundo ele, a área de preservação ambiental que foi cedida para a construção do parque ambiental pertence ao conjunto Médici e não ao Bela Vista. O advogado disse ainda que no conjunto Bela Vista há três bosques de com vegetação intacta que continuarão preservados.

A reportagem de Oliberal.com entrou em contato com a presidência da Associação dos Moradores do Bela Vista e aguarda retorno. Também foram procurados a Prefeitura de Belém, bem como a Polícia Militar do Pará e o Exército Brasileiros, para que possam se manifestar sobre como estão atuando na proteção da área mencionada nesta matéria.