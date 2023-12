Moradores de prédio incendiado na Gaspar Viana lamentam perda e somam prejuízos

Um dia após o incêndio de grandes proporções em um prédio histórico, na rua Gaspar Viana, no bairro da Campina, em Belém, que deixou 12 famílias desabrigadas, o sentimento das vítimas era de lamentação. Nesta quinta-feira (14), enquanto acompanhavam o trabalho de rescaldo dos Bombeiros no local, os moradores somavam os prejuízos.

A perda no imóvel foi total. Segundo os moradores que viviam no prédio, algumas das pessoas atingidas ainda puderam retirar poucos itens que estavam no andar térreo, mas a maioria das famílias perderam tudo. Seu Sebastião Benedito Pantoja, de 65 anos, que vivia há cerca de 22 anos no local, relata que ficou apenas com as roupas do corpo.

“Eu perdi tudo. Eu estou hoje com a roupa do corpo que tinha vestido ontem e o meu caderno de trabalho, onde eu anotava a venda de gás e de cerveja. Na hora do incêndio eu estava no Ver-o-Peso, onde eu trabalho. E aí ligaram para eu vim aqui e já não tinha mais como entrar. O bombeiro também estava chegando. Eu fui dormir na casa do meu filho, lá no bairro da Condor, e hoje a gente vai decidir o que fazer”, conta.

O idoso diz que o imóvel era o local onde morava com as duas filhas e também servia de depósito para os itens que ele vendia na barraquinha que tem no Ver-o-Peso. “Muita coisa dessa venda eu já passei pro meu filho, que tinha o depósito aí embaixo. A gente vendia gás e bebida. Minha filha de 17 anos morava em um dos quartos comigo e a outra, de 20 anos, já é casada e morava com o marido no quarto do andar de cima”, diz.

Prejuízos

Selma Souza, de 47 anos, é outra moradora antiga do prédio. Ela relata que os moradores não seriam os proprietários do local e já teriam recebido ordem de despejo da prefeitura, mas não teriam para onde ir e, dessa maneira, permaneceram no imóvel.

“Eu comecei aqui como locatária, em 2002. A gente teve um despejo e saiu. Depois, moradores de rua entraram para usar drogas e eu retornei para cá, tirei os moradores de rua e reabilitei para voltar a morar aqui. Desde então, estávamos como invasores. O primeiro dono era um senhor portugues, ele faleceu e os três herdeiros perderam o imóvel para a prefeitura pois tinha muitos IPTUs atrasados. Só queria saber o que eles iam fazer com a gente. Ano passado recebemos outra ordem de despejo, mas estávamos esperando o despejo. Não temos para onde ir”, afirma.

A moradora diz que os moradores aguardavam um auxílio da Prefeitura de Belém para que todos fossem realizados para um local adequado. “Estávamos esperando um amparo das autoridades, por isso estamos aí. Aí nesse local tem famílias, tem idoso, criança e não mora nenhum drogado. Todos que moram aqui são trabalhadores do comércio, ambulantes, ninguém trabalha de carteira assinada. A gente não saiu antes porque não temos recursos para isso”, relata Selma .

Segundo a moradora, o prejuízo após o incêndio é de mais de 13 mil reais em mercadorias perdidas. “O primeiro andar cedeu e levou todas as minhas mercadorias, bebidas que iam ser vendidas, perdi tudo. A minha maior perda foi essa, pois era o meu material de trabalho, foram o material de equipamento que eram isopor, carrinhos e tudo mais. Só o boleto da mercadoria fica em torno de 13 mil, agora somando com o carrinho e outros equipamentos, eu nem sei quanto fica”, lamenta.