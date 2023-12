Bombeiros prosseguem com rescaldo em prédio atingido por incêndio na Gaspar Vianna

Quatro horas após o incêndio de grandes proporções que atingiu, na tarde desta quarta-feira (13), um prédio antigo de três andares na rua Gaspar Viana, bairro da Campina, em Belém, o Corpo de Bombeiros continuava atuando no local. As chamas tiveram início por volta das 16h e destruíram totalmente o imóvel, construído de alvenaria e madeira. Segundo o tenente-coronel Jairo, que conversou com a imprensa pouco depois das 20h, o sinistro já havia sido controlado, mas as equipes continuavam trabalhando para eliminar qualquer possível foco de incêndio.

“Nós estamos fazendo os últimos trabalhos de combate para equacionar qualquer situação de possível propagação, para que não se espalhe para nenhum prédio vizinho”, explicou o tenente, ao destacar o trabalho de 10 viaturas e 50 bombeiros atuando na ocorrência.

Ainda segundo Jairo, o local possui um porão, ao qual não se tem acesso o que dificulta o trabalho. “Tem um agravante que é um porão. Nós não temos como adentrar neste momento, porque houve o desabamento dessa estrutura, que era de madeira. O combate se torna mais difícil, nas duas frentes (da Gaspar Viana e da avenida Boulevard Castilhos França)”, acrescentou o tenente-coronel Jairo.