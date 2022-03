Moradora fica ferida no desabamento da sacada de uma casa de madeira, na Terra Firme

Uma moradora ficou ferida no desabamento da sacada de uma residência de madeira localizada no bairro Terra Firme, no final da noite de sexta-feira (4). Três adultos e duas crianças residem no imóvel. A Comissão de Defesa Civil de Belém e o Corpo de Bombeiros Militar do Pará atuaram na ocorrência.

A proprietária do imóvel, Ruth Helena Pimentel, estava na sacada no momento do desabamento. Ela foi socorrida pelos bombeiros e já recebeu alta hospitalar. O imóvel vizinho, conjugado ao de Ruth Helena, também sofreu impacto com o desabamento. Nele, residem três adultos. Ao todo, oito pessoas foram afetadas pelo sinistro.

Na manhã deste sábado (5), a coordenação operacional da Defesa Civil Municipal esteve no local para avaliar a área e orientar as famílias sobre as formas de acesso às redes de proteção e assistência social. Em Belém, cabe à Fundação Papa João XXIII (Funpapa) a promoção da assistência social. A Defesa Civil de Belém realiza a vistoria técnica em imóveis, porém não executa obras nem concede benefícios.