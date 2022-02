Casa desaba no bairro do Jurunas e uma pessoa fica ferida

Uma pessoa ficou ferida no desabamento de uma casa, na avenida Fernando Guilhon com a avenida Bernardo Sayão, no bairro do Jurunas, nesta segunda-feira (14). Quando os bombeiros chegaram no local, havia a informação de que um senhor estava preso no imóvel. Ele foi retirado pelos próprios moradores e retornou ao local pouco depois do atendimento na UPA do Jurunas.

A casa que desabou tinha três andares e estava em construção. O desabamento atingiu outras casas. Bombeiros isolaram o local e estão fazendo um levantamento mais detalhado da situação. Os bombeiros são coordenados pelo capitão Kitarrara Borges.

"Quando chegamos ao local, soubemos que um senhor estava preso no desabamento, mas foi socorrido pelos próprios populares. Fizemos a verificação se havia mais alguém preso, mas não havia e nem houve pessoas mortas. O senhor foi socorrido som ferimentos sem gravidade", disse o capitão Kitarrara.

A casa que caiu era de alvenaria e estava em construção ou reforma. Outros cinco imóveis foi diretamente atingidos. (Ivan Duarte / O Liberal)

Diretamente, cinco residências foram afetadas pelo desabamento da casa e estão sendo avaliadas para saber se há riscos estruturais. A Defesa Civil do Município de Belém também vai fazer o cadastro das pessoas que precisarem de benefícios sociais específicos por conta do acidente ocorrido.