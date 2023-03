Morador do Tenoné é preso por armazenar conteúdo pornográfico infantil em Belém

Um homem de 21 anos, do bairro do Tenoné, em Belém, foi preso em flagrante nesta quarta-feira (15) pelo crime de armazenamento de conteúdo pornográfico infantil. O suspeito, que não teve o nome revelado, foi detido durante o cumprimento de três mandados de busca e apreensão decorrentes da terceira fase da "Operação Cyber Care", deflagrada pela Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos da Polícia Civil do Pará (DECCC).

VEJA MAIS

O objetivo é investigar prática dos crimes de publicação de conteúdo relacionado a abuso sexual infantil, posse e armazenamento de conteúdo pornográfico infantil e aliciamento infantil, todos previstos no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA).

“Nossas equipes de policiais civis, com apoio de peritos da Polícia Científica do Estado, se dividiram em três frentes de trabalho para darem cumprimentos às medidas cautelares nos municípios de Belém e Ananindeua. Durante as buscas foram em um endereço no bairro Tenoné, foram encontrados vários conteúdos de teor pornográfico envolvendo menores. Diante do flagrante foi dado voz de prisão a um homem de 21 anos. Ele foi encaminhado para nossa unidade policial na Pedreira para procedimentos penais”, contou Lua Figueiredo, titular da Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados Por Meio Cibernético (DCCV).

Além do bairro Tenoné, as equipes também estiveram em endereços no Telégrafo, em Belém, e no Curuçambá, em Ananindeua. Durante as buscas foram apreendidos celulares e dispositivos de armazenamento de dados (HDs) que serão encaminhados à perícia para análise e esclarecimento dos fatos investigados.

No Curuçambá, os peritos criminais da Polícia Científica do Estado do Pará (PCEPA) encontraram três celulares com materiais suspeitos, que foram trazidos para ao laboratório da Gerência de Perícia de Informática (GPI). Os aparelhos foram encaminhado para a sede da PCEPA, onde passarão perícia de extração de dados e análise de conteúdo que, em caso de confirmação, o laudo pericial será usado pela PC para autuação do suspeito.

“Usamos a ferramenta desenvolvida pela Polícia Federal que nos auxilia no Exame de Local em Informática para localizar arquivos dentro de mídias digitais, fazendo uma varredura no dispositivo e verificando se existem indícios de pornografia infantil, ajudando a realizar o flagrante. Porém, na GPI, temos outras ferramentas que farão uma busca mais profunda, procurando outros tipos de informações, evidências e indícios para a investigação”, afirmou o perito criminal Natanael de Carvalho.

Ainda segundo a delegada Lua Figueiredo, as investigações iniciaram após responsáveis de menores procurarem a sede da DECCC, situada na Av. Pedro Miranda e formalizar o Boletim de Ocorrência. “A celeridade na apuração foi possível graças ao registro do caso em nossa unidade policial. Também destacamos a atuação efetiva do Disque-Denúncia 181 que também repassou o comunicado anônimo a nossa equipe”, pontuou.

A PC orienta sobre a importância de pais e responsáveis estarem atentos aos conteúdos acessados por crianças e adolescentes na internet. Qualquer indício de ato criminoso deve ser imediatamente comunicado às autoridades policiais, por meio do disque denúncia 181, ou nas delegacias, para que os casos possam ser devidamente apurados.