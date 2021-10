Homem é preso por armazenamento e transmissão de conteúdo pornográfico infantil, em Salinópolis

A Polícia Civil cumpriu, na manhã desta quinta-feira (7), três mandados de busca e apreensão, sendo um em Belém e dois em Salinópolis, nordeste do Pará, onde também foi cumprido o mandado de prisão preventiva contra um homem. Os alvos são investigados na terceira fase da Operação "Isis", que apura a prática de crimes de transmissão e armazenamento de conteúdo audiovisual de pornografia infantil. A ordem judicial foi expedida pela comarca local.

Segundo informações da Polícia Civil, no decorrer das investigações, iniciadas através de informações repassadas por uma organização internacional de proteção aos direitos das crianças e da Polícia Federal, foram reunidos indícios de autoria e provas de materialidade de crimes de transmissão e de armazenamento de conteúdo audiovisual de pornografia infantil praticados no interior do Pará, em ambiente virtual.

"Depois de receber informações sobre os crimes, nós efetuamos diligências para reunir indícios de autoria e materialidade e representamos ao poder judiciário pelas medidas cautelares. Portanto, essa fase da operação é resultado de um esforço constante da Polícia Civil em punir e reprimir crimes contra crianças e adolescentes no ambiente virtual", explicou a titular da Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis, delegada Lua Figueiredo.

Ainda de acordo com a PC, durante a operação, um homem foi preso e com ele apreendido um aparelho celular, que será encaminhado para perícia. Após a prisão, o investigado foi encaminhado à unidade policial para procedimentos cabíveis e seguirá para o sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.

A Operação "Isis", que está na terceira fase, já deu cumprimento a três mandados de prisão e mandados de busca e apreensão. As diligências desta manhã foram coordenadas pela Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos, através da Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados por Meios Cibernéticos, com o apoio e participação da Diretoria de Polícia do Interior, Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis e Peritos do Centro de Perícias Renato Chaves (CPCRC).