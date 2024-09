Morador de rua dorme sob caminhão e acaba atropelado no Comércio

Um caminhão que manobrava em marcha ré acabou atropelando e matando um morador de rua que dormia nas proximidades da Praça do Relógio, na área do Centro Comercial, em Belém, na noite desta segunda-feira (30/9). O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Padre Champagnat e 15 de Novembro.

A vítima, um homem ainda não identificado, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Testemunhas relataram que o motorista do caminhão possivelmente não percebeu a presença do morador de rua deitado na área onde os veículos fazem manobra. Uma viatura da Polícia Militar foi acionada e conduziu o motorista à Seccional de São Brás para registro do Boletim de Ocorrência e adoção das providências legais.

A área onde ocorreu o acidente foi isolada para perícia da Polícia Científica do Pará. Mais informações em instantes.