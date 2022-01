Morador de área garimpeira desaparece ao sair para caçar e é encontrado morto

O corpo de um homem identificado como Wilson Silva Araújo, que estava desaparecido havia dois dias após sair para uma caçada na região do garimpo do Cuiú-cuiú, em Itaituba, foi encontrado na tarde da última terça-feira (11) em uma área de mata. As informações são do portal Plantão 24 Horas News.

A Polícia Militar do Posto Policial Destacado (PPD) do Cuiú-cuiú foi acionada por familiares da vítima ao desconfiarem da demora em retornar e não terem notícias sobre ele.

Um tio de Wilson relatou aos policiais que ele apresentava algum grau de distúrbio mental e que havia se separado recentemente.

Após incursões na área onde ele estaria caçando, por volta das 14h o corpo foi localizado. A polícia trabalha com a hipótese de suicídio, já que havia marca de um tiro de espingarda calibre 20 na altura do peito da vítima. O corpo de Wilson foi encaminhado para o IML de Itaituba para as devidas providências.