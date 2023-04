'Moqueca' é preso em Moju, suspeito de matar seu próprio primo

Saulo Gonçalves Araújo, 28 anos, conhecido como 'Moqueca', foi preso por policiais militares do 47° BPM de Moju, com apoio do Batalhão de Polícia Rodoviária. Eles cumpriram um mandado de prisão contra o suspeito, que é morador da vila Olho D’água, na zona rural do município. Os policiais chegaram até 'Moqueca' por meio de denúncia anônima.

Foi constatado na base de dados da Justiça um mandado de prisão contra ele, sob acusação de homicídio, que teve como vítima o próprio primo. O crime foi cometido na Vila Calmaria, zona rural do município de Acará.

Logo após ter sido localizado, 'Moqueca' foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil em Moju, para os procedimentos cabíveis ao caso. Ele agora permanecerá à disposição da Justiça.