Dupla furta trave de quadra esportiva pública em Santarém e PM obriga a devolver; vídeo

Um crime inusitado chamou a atenção de moradores de Santarém e da Polícia Militar: uma dupla estava carregando uma trave de futebol pelas ruas da cidade do oeste paraense, no bairro Diamantino, na tarde desta terça-feira (4). Poderia não ser nada, mas eles cometeram uma falta contra a unidade ParáPaz, que terá duas quadras. O espaço esportivo está em construção e os dois suspeitos furtaram a trave de lá. Ainda que não estivessem diante do senhor juiz, confessaram o crime. Estavam impedidos e nem sobravam dúvidas para pedir o VAR.

Os craques do jogo foram os policiais, que obrigaram os homens a retornar até o local de onde tiraram a trave. Eles os escoltaram para garantir que fosse devidamente devolvida. Mas como a regra é clara e furto é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, a dupla foi apresentada à Polícia Civil para os procedimentos legais e os suspeitos estão à disposição da Justiça (mas não a desportiva). Por enquanto, após terem o furto frustrado, os dois homens vão ficar de fora das próximas partidas.