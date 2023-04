Procurado por homicídio em Salvador (BA) é capturado no Paar, em Ananindeua

Policiais civis da Seccional do Paar, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana de Belém, prenderam, nesta quarta-feira (5), Marcos Vinicius Vasconcelos de Sousa, 36 anos, que foi denunciado, a Justiça, por um homicídio praticado em Salvador (BA). A prisão preventiva dele foi decretada pelo juiz de direito Paulo Sérgio Barbosa de Oliveira, da Comarca de salvador (1ª Vara do Tribunal do Júri).

Segundo a Polícia Civil, o homicídio ocorreu há 17 anos, em Salvador, de onde Marcos Vinicius estava foragido. Após o crime, ele fugiu para o Estado do Pará. No Paar, no município de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, ele trabalhava, atualmente, como entregador de água. Agora, Marcos deverá ser encaminhado para Salvador, ficando à disposição da Justiça daquele Estado.