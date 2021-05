Monomotor é furtado de dentro do aeroporto de Ourilândia

Um avião monomotor que prestava serviço para a Secretaria Especial da Saúde Indígena de Ourilândia do Norte, no sul do Pará, foi furtado do aeroporto da cidade, na madrugada desta quinta-feira (27), por homens que estavam fortemente armados.

Segundo informações da Polícia Civil do Pará, os criminosos têm amplo conhecimento na área da aviação, porque tiveram o cuidado de calibrar os pneus, completar o tanque e até colocar óleo no motor. Ainda segundo a polícia, o aeroporto tem vigilância noturna, mas os hangares que ficam nos fundos são particulares e os portões ficam abertos, o que pode ter facilitado o furto da aeronave. A Polícia Civil suspeita que a aeronave tenha sido furtada para ser usada pelo narcotráfico na Bolívia.

O avião pertence a uma empresa de táxi aéreo, que está oferecendo recompensa para quem tiver qualquer informação que leve até a aeronave. Para quem tiver informações que possam ajudar no trabalho da polícia, o Disque-Denúncia é o 181. O sigilo é garantido.