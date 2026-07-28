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Polícia

Modelo agredido após concurso de beleza aguarda leito para cirurgia em Belém

Influenciador Gui Marajoara, de 23 anos, está internado em situação de emergência desde o último domingo (26)

O Liberal
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O influenciador e modelo Gui Marajoara aguarda transferência para leito cirúrgico em Belém para continuar tratamento. (Reprodução Redes Sociais Gui Marajoara)

O influenciador Gui Marajoara, de 23 anos, foi o vencedor do Concurso Mister Verão Ponta de Pedras 2026. Após o resultado, ele foi agredido por outro Jean Amorim - outro participante do concurso - que foi preso ao tentar fugir para Belém. O modelo ainda está internado em um hospital do município do Marajó e aguarda transferência para um leito cirúrgico em Belém para continuar o tratatamento dos cortes sofridos no pescoço. Informações divulgadas nas redes sociais de Guilherme Moraes Teixeira detalham que o jovem espera um leito para passar por avaliação e atendimento de equipe de cirurgia geral.

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"O caso foi classificado como emergência, e o paciente aguarda a disponibilização de um leito cirúrgicopara dar continuidade ao tratamento especializado", informa a divulgação. A publicação também contém informações pessoais para a transferência de Guilherme como o número dele no Sistema Nacional de Regulação (Sisreg).  

Guilherme foi ferido durante uma briga com o também modelo Jean Amorim, no último domingo (26). Os dois entraram em uma discussão após o resultado do Concurso Mister Verão 2026, de Ponta de Pedras, no arquipélago do Marajó. Jean feriu Guilherme com um copo, que estava em sua mão, utilizado no momento da confusão. 

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) informou que o paciente está cadastrado no Sistema Estadual de Regulação e é acompanhado pela equipe de regulação estadual para viabilização de leito. 

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