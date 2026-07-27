Modelo paraense é preso suspeito de agredir vencedor de concurso de beleza no Marajó

O modelo Jean Amorim foi preso no último domingo (26), após agredir o vencedor do Concurso Mister Verão 2026, de Ponta de Pedras, no arquipélago do Marajó. Jean teria ficado inconformado com o terceiro lugar e agrediu o vencedor Gui Marajoara com um objeto cortante.

Gui foi atingido e rapidamente socorrido. Ele precisou ser encaminhado para um hospital do município. De acordo com informações divulgadas pelo seu perfil nas redes sociais, o influenciador está estável e em recuperação. O perfil do influenciador pediu orações pela saúde de Gui Marajoara.

Após a agressão, Jean Amorim tentou fugir para Belém, mas foi detido no caminho. A Polícia Militar informou que foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio. O suspeito do crime foi localizado em uma embarcação com destino a Belém, e foi conduzido à delegacia do município para procedimentos legais, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal dolosa.

Segundo a corporação, a ocorrência foi atendida por equipes vinculadas ao Batalhão de Polícia Militar, responsável pelo policiamento na região do Marajó. Algumas imagens divulgadas pelas redes sociais mostram Gui sendo atendido em uma maca.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que "os envolvidos foram ouvidos na Delegacia de Ponta de Pedras. Perícias foram solicitadas. A vítima está fora de risco após ser atacada com um copo. Os procedimentos cabíveis estão em andamento".

CONFUSÕES

Essa não é a primeira vez que o modelo Jean Amorin se envolve em confusão por causa de resultados de concursos de beleza. No ano passado, Jean e alguns amigos fizeram confusão com o resultado do concurso Garota e Garoto Verão de Colares 2025.

Naquela ocasião, o modelo divulgou vídeo nas redes sociais dizendo havia obtido as mesmas pontuações que outro participante, mas que a organização iria lhe dar o segundo lugar. Após um "perrengue" armado por Jean e seus amigos, a organização decidiu dividir a premiação.