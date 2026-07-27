Parauapebas: corpo de homem com marcas de violência é encontrado em área de mata

O corpo de um homem, ainda não identificado, com sinais de violência nos punhos e no pescoço foi encontrado na manhã desta segunda-feira (27/7), em uma área de mata localizada entre as ruas 120 e 65, no bairro Jardim Canadá II, em Parauapebas, no sudeste do Pará.
A inspetora Paula, da Guarda Municipal, disse ao Correio de Carajás que a corporação foi acionada às 7h09 por moradores da região. Segundo ela, a equipe realizou buscas nas imediações até encontrar a vítima.
VEJA MAIS
A localização exata foi um desafio, já que as coordenadas indicadas pelo sistema de GPS direcionavam os agentes para outro ponto, ainda conforme o Correio. Após a confirmação da ocorrência, a Guarda Municipal realizou o isolamento da área e acionou as polícias Civil e Científica para a realização das perícias e investigação do caso.
A inspetora afirmou que há indícios de que o corpo tenha sido deixado no local. “A gente acredita nisso”, disse Paula. Ela informou ainda ao Correio que foram observados vestígios compatíveis com a passagem de um veículo. Apesar disso, moradores da vizinhança informaram não ter visto qualquer movimentação suspeita.
A Polícia Militar afirmou que o corpo apresentava marcas aparentes nos punhos e no pescoço, indicando sinais de morte violenta. A causa da morte, entretanto, somente será confirmada após os exames realizados pela Polícia Científica.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento das polícias Civil e Científica sobre o caso. A reportagem aguarda retorno.