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POLÍCIA

Parauapebas: corpo de homem com marcas de violência é encontrado em área de mata

A vítima foi localiza entre as ruas 120 e 65, no bairro Jardim Canadá II

O Liberal

27 de julho de 2026 às 15:21

A imagem em destaque mostra Polícia Científica removendo o corpo da vítima.

A imagem em destaque mostra Polícia Científica removendo o corpo da vítima. ( Foto: Foto: Reprodução | Correio de Carajás )

O corpo de um homem, ainda não identificado, com sinais de violência nos punhos e no pescoço foi encontrado na manhã desta segunda-feira (27/7), em uma área de mata localizada entre as ruas 120 e 65, no bairro Jardim Canadá II, em Parauapebas, no sudeste do Pará.

A inspetora Paula, da Guarda Municipal, disse ao Correio de Carajás que a corporação foi acionada às 7h09 por moradores da região.  Segundo ela, a equipe realizou buscas nas imediações até encontrar a vítima.

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A localização exata foi um desafio, já que as coordenadas indicadas pelo sistema de GPS direcionavam os agentes para outro ponto, ainda conforme o Correio. Após a confirmação da ocorrência, a Guarda Municipal realizou o isolamento da área e acionou as polícias Civil e Científica para a realização das perícias e investigação do caso.

A inspetora afirmou que há indícios de que o corpo tenha sido deixado no local. “A gente acredita nisso”, disse Paula. Ela informou ainda ao Correio que foram observados vestígios compatíveis com a passagem de um veículo. Apesar disso, moradores da vizinhança informaram não ter visto qualquer movimentação suspeita.

A Polícia Militar afirmou que o corpo apresentava marcas aparentes nos punhos e no pescoço, indicando sinais de morte violenta. A causa da morte, entretanto, somente será confirmada após os exames realizados pela Polícia Científica.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento das polícias Civil e Científica sobre o caso. A reportagem aguarda retorno.

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