Homem é morto com tiro no cais de Tucuruí; suspeito é preso

Um homem identificado como Kayo dos Santos Tocantins, de 24 anos, foi morto com um tiro de espingarda calibre 12, na manhã desta segunda-feira (27), por volta das 6h, no cais de Tucuruí, no bairro Matinha, no sudeste do Pará. O cais fica localizado no final da rua Getúlio Vargas. Em nota, a Polícia Civil do Pará informou que um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar e conduzido para a Seccional Urbana de Tucuruí, onde foi apresentado à autoridade policial por homicídio. Ele confessou o crime.

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Segundo o Correio de Carajás, Adalberto Farias da Silva é o nome do suspeito que confessou o crime após ser preso flagrante ainda de manhã, em Tucuruí. Ele confessou que atirou na vítima após ter recebido um tapa no rosto durante um desentendimento.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada por volta das 6h15 e, ao chegar ao local, confirmou a morte de Kayo dos Santos. Os policiais localizaram Adalberto Farias no momento em que ele tentava embarcar em uma motocicleta. Ao ser abordado, o homem confessou espontaneamente a autoria do homicídio e disse que efetuou um disparo com uma espingarda calibre 12 após ser agredido com um tapa no rosto pela vítima minutos antes.

"A Polícia Militar informa que, na manhã desta segunda-feira (27), equipes atenderam uma ocorrência de homicídio em Tucuruí. Durante buscas, os policiais localizaram e prenderam em flagrante o suspeito do crime. Com ele, foram apreendidas duas munições intactas de calibre 12. O suspeito e o material apreendido foram apresentados na 15ª Seccional Urbana de Polícia Civil. O local foi preservado para a perícia”, informou nota da PM.