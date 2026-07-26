Em Vigia, pescador é morto a facadas em embarcação no meio do rio

Agentes da PC chegam ao porto de Vigia com o suspeito embarcado, neste domingo (26). O homem foi levado à Delegacia e está à disposição da Justiça. ( Foto: Reprodução / Redes Sociais )

De acordo com a Polícia Civil, do município de Vigia, no nordeste do Pará, um homem foi preso na manhã deste domingo (26) suspeito de ter assassinado a facadas um pescador, ainda sem identificação, enquanto os dois trabalhavam juntos em alto-mar em um barco. As informações apontam que o homicídio teria ocorrido entre a noite de sábado (25) e a madrugada do domingo.

Agentes da PC souberam do ocorrido por populares, e logo que o suspeito atracou em um barco, com outros homens, neste domingo, ele recebeu voz de prisão. A PC já aguardava a chegada dele.

Um vídeo circula nas redes sociais locais, com a imagem do suspeito chegando em uma pequena embarcação na manhã deste domingo, e já escoltado por policiais, que o algemaram e o levaram até á viatura policial para os procedimentos legais na Delegacia.

A Polícia Civil informou que segue com as investigações para esclarecer as circunstâncias e a motivação do homicídio. O corpo da vítima também foi encaminhado para perícia legal.

Ao que tudo indica, vítima e agressor trabalhavam com a pesca artesanal. A atividade pesqueira é um dos pilares econômicos do município de Vigia, assim como o serviço público municipal e o comércio local.

NOTA DA PC