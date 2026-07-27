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Homem é morto a tiros em Itupiranga; Polícia Civil investiga o crime

Francisco Dias foi encontrado sem vida na noite de domingo (26); perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para identificar os envolvidos

O Liberal

27 de julho de 2026 às 12:22

A Polícia Civil informa que a Delegacia de Itupiranga investiga as circunstâncias do homicídio

A Polícia Civil informa que a Delegacia de Itupiranga investiga as circunstâncias do homicídio ( Foto: Foto: Reprodução | Itupiranga Iterativo )

Um homem identificado como Francisco Dias foi morto a tiros na noite de domingo (26), no município de Itupiranga, no sudeste do Pará. O crime ocorreu por volta de 23h50, nas proximidades do cruzamento da rua Limeira com a rua José Marinho.

A Polícia Militar recebeu a informação de um homicídio. E, no endereço indicado para os agentes, a guarnição encontrou o homem morto, atingido por tiros. Na cena do crime, seis projéteis de arma de fogo. 

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"A Polícia Militar informa que atendeu uma ocorrência de homicídio, na noite de domingo (26), em Itupiranga. No local, os policiais encontraram um homem com ferimentos causados por disparos de arma de fogo. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado. As equipes realizam buscas, e a Polícia Civil foi acionada para os procedimentos cabíveis”, detalhou a nota da PM.

Em nota, a Polícia Civil informa que a Delegacia de Itupiranga investiga as circunstâncias do homicídio. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas. As equipes trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime. Informações que possam auxiliar nas buscas pelos suspeitos podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, pelo número 181. O sigilo é garantido.

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