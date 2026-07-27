Homem é morto a tiros em Itupiranga; Polícia Civil investiga o crime

Francisco Dias foi encontrado sem vida na noite de domingo (26); perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para identificar os envolvidos

Um homem identificado como Francisco Dias foi morto a tiros na noite de domingo (26), no município de Itupiranga, no sudeste do Pará. O crime ocorreu por volta de 23h50, nas proximidades do cruzamento da rua Limeira com a rua José Marinho.

A Polícia Militar recebeu a informação de um homicídio. E, no endereço indicado para os agentes, a guarnição encontrou o homem morto, atingido por tiros. Na cena do crime, seis projéteis de arma de fogo.

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"A Polícia Militar informa que atendeu uma ocorrência de homicídio, na noite de domingo (26), em Itupiranga. No local, os policiais encontraram um homem com ferimentos causados por disparos de arma de fogo. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado. As equipes realizam buscas, e a Polícia Civil foi acionada para os procedimentos cabíveis”, detalhou a nota da PM.