Homem é morto a tiros em Itupiranga; Polícia Civil investiga o crime

Um homem identificado como Francisco Dias foi morto a tiros na noite de domingo (26), no município de Itupiranga, no sudeste do Pará. O crime ocorreu por volta de 23h50, nas proximidades do cruzamento da rua Limeira com a rua José Marinho.
A Polícia Militar recebeu a informação de um homicídio. E, no endereço indicado para os agentes, a guarnição encontrou o homem morto, atingido por tiros. Na cena do crime, seis projéteis de arma de fogo.
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"A Polícia Militar informa que atendeu uma ocorrência de homicídio, na noite de domingo (26), em Itupiranga. No local, os policiais encontraram um homem com ferimentos causados por disparos de arma de fogo. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado. As equipes realizam buscas, e a Polícia Civil foi acionada para os procedimentos cabíveis”, detalhou a nota da PM.
Em nota, a Polícia Civil informa que a Delegacia de Itupiranga investiga as circunstâncias do homicídio. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas. As equipes trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime. Informações que possam auxiliar nas buscas pelos suspeitos podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, pelo número 181. O sigilo é garantido.