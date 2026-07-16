Homem é morto a facadas em Itupiranga, no Sudeste do Pará

Um homem foi morto a golpes de facadas na manhã nesta quarta-feira (15), em Itupiranga, município localizado na região Sudeste do Pará. O crime teria ocorrido por volta das 9h30, no bairro Novo Planalto. A vítima foi identificada como Fabrício Nascimento da Silva.

A vítima recebeu vários golpes de arma branca pelo corpo. A Polícia Militar (PM) esteve no local, realizou o isolamento da área e acionou os órgãos responsáveis pelos procedimentos de perícia e remoção do corpo.

Fabrício foi encontrado sem camisa, caído morto embaixo de uma árvore sem vida e muito ensanguentado. Moradores da região ficaram assustados com a brutalidade do crime. Ainda não haviam informações sobre a autoria do crime ou a motivação para o homicídio.

A Polícia Civil divulgou por meio de uma nota que "o caso é investigado pela Delegacia de Itupiranga. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações e identificação do autor do crime".