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Homem é morto a facadas em Itupiranga, no Sudeste do Pará

Vítima identificada como Fabrício Nascimento da Silva foi encontrado com corpo com várias perfurações de arma branca

O Liberal

15 de julho de 2026 às 21:00

Vítima foi morta a facadas em Itupiranga, na manhã desta quarta-feira (15).

Vítima foi morta a facadas em Itupiranga, na manhã desta quarta-feira (15). ( Foto: Reprodução Redes Sociais )

Um homem foi morto a golpes de facadas na manhã nesta quarta-feira (15), em Itupiranga, município localizado na região Sudeste do Pará. O crime teria ocorrido por volta das 9h30, no bairro Novo Planalto. A vítima foi identificada como Fabrício Nascimento da Silva.

A vítima recebeu vários golpes de arma branca pelo corpo. A Polícia Militar (PM) esteve no local, realizou o isolamento da área e acionou os órgãos responsáveis pelos procedimentos de perícia e remoção do corpo.

Fabrício foi encontrado sem camisa, caído morto embaixo de uma árvore sem vida e muito ensanguentado. Moradores da região ficaram assustados com a brutalidade do crime. Ainda não haviam informações sobre a autoria do crime ou a motivação para o homicídio.

A Polícia Civil divulgou por meio de uma nota que "o caso é investigado pela Delegacia de Itupiranga. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações e identificação do autor do crime".

Qualquer pessoa que tenha informações que ajudem na solução do caso podem ligar para o Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

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