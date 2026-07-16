Homem é morto a facadas em Itupiranga, no Sudeste do Pará

Um homem foi morto a golpes de facadas na manhã nesta quarta-feira (15), em Itupiranga, município localizado na região Sudeste do Pará. O crime teria ocorrido por volta das 9h30, no bairro Novo Planalto. A vítima foi identificada como Fabrício Nascimento da Silva.
A vítima recebeu vários golpes de arma branca pelo corpo. A Polícia Militar (PM) esteve no local, realizou o isolamento da área e acionou os órgãos responsáveis pelos procedimentos de perícia e remoção do corpo.
Fabrício foi encontrado sem camisa, caído morto embaixo de uma árvore sem vida e muito ensanguentado. Moradores da região ficaram assustados com a brutalidade do crime. Ainda não haviam informações sobre a autoria do crime ou a motivação para o homicídio.
A Polícia Civil divulgou por meio de uma nota que "o caso é investigado pela Delegacia de Itupiranga. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações e identificação do autor do crime".
Qualquer pessoa que tenha informações que ajudem na solução do caso podem ligar para o Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.