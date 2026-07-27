Polícia Civil do Pará divulga lista de 14 jovens desaparecidos; saiba quem são

A Polícia Civil do Pará (PCPA) divulgou, em seu site institucional, uma lista com 14 pessoas — crianças e adolescentes — que estão desaparecidas. Os jovens, entre 11 e 17 anos, sumiram em diferentes meses deste ano.
Além de divulgar a identidade de cada um dos desaparecidos, deixou o número funcional do Serviço de Identificação e Localização de Crianças e Adolescentes Desaparecidos (Silcade), incluindo o do Disque-Denúncia, 181, para quem tiver pistas sobre o paradeiro dos jovens. As circunstâncias dos sumiços de cada um dos adolescentes não foram reveladas pelas autoridades.
Confira quem são os desaparecidos:
- Ana Elizabeth Lima, de 15 anos. Desapareceu no dia 21 de junho de 2026. Informações podem ser repassadas para o número (91) 98568-2588 ou 181.
- Gabrielle Suene da Silva de Menezes, 16. Sumiu em 17 de abril de 2026. Informações podem ser repassadas para o número (91) 98568-2588 ou 181.
- Ana Clara Silva dos Santos, 15. Sumiu em 2 de fevereiro de 2026. Informações podem ser repassadas para o número (91) 98568-2588 ou 181.
- Hevellyn Melina dos Santos Bronze, 14. Desapareceu também no dia 2 de fevereiro de 2026. Informações podem ser repassadas para o número (91) 98568-2588 ou 181.
- Marcos Vinicius da Silva Gomes, 11. Desapareceu no dia 5 de julho de 2026. Informações podem ser repassadas para o número (91) 98568-5170 ou 181.
- Gabriela Oliveira, 13. Sumiu no dia 7 de julho de 2026. Informações podem ser repassadas para o número (91) 98568-2588 ou 181.
- Davi Fernando Silva de Oliveira, 16. Sumiu no dia 26 de junho de 2026. Informações podem ser repassadas para o número (91) 98568-2588 ou 181.
- Amanda da Silva de Souza, 17. Desaparecida desde 2 de fevereiro de 2026. Informações podem ser repassadas para o número (91) 98568-2588 ou 181.
- Ananda da Silva de Souza, 16. Desaparecida desde 2 de fevereiro de 2026. Informações podem ser repassadas para o número (91) 98568-2588 ou 181.
- Vitória Hatachesck Ferreira, 14 anos. Sumiu no dia 11 de abril de 2026. Informações podem ser repassadas para o número (91) 98568-2588 ou 181.
- Pamela Vieira dos Santos, 14. Sumiu no dia 18 de maio de 2026. Informações podem ser repassadas para o número (91) 98568-2588 ou 181.
- Enzo Antoni Alves dos Reis, 17. Desaparecido desde 22 de maio de 2026. Informações podem ser repassadas para o número (91) 98568-2588 ou 181.
- Gabriela Vieira Cardoso, 17. Desaparecida desde 7 de junho de 2026. Informações podem ser repassadas para o número (91) 98568-2588 ou 181.
- Marjorie Moraes dos Santos, 15. Desaparecida desde 2 de fevereiro de 2026. Informações podem ser repassadas para o número (91) 98568-2588 ou 181.