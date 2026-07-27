Polícia Civil do Pará divulga lista de 14 jovens desaparecidos; saiba quem são

A Polícia Civil do Pará (PCPA) divulgou, em seu site institucional, uma lista com 14 pessoas — crianças e adolescentes — que estão desaparecidas . Os jovens, entre 11 e 17 anos , sumiram em diferentes meses deste ano.

Além de divulgar a identidade de cada um dos desaparecidos, deixou o número funcional do Serviço de Identificação e Localização de Crianças e Adolescentes Desaparecidos (Silcade), incluindo o do Disque-Denúncia, 181, para quem tiver pistas sobre o paradeiro dos jovens. As circunstâncias dos sumiços de cada um dos adolescentes não foram reveladas pelas autoridades.