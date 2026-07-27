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Polícia Civil do Pará divulga lista de 14 jovens desaparecidos; saiba quem são

Os jovens, entre 11 e 17 anos, sumiram em diferentes meses deste ano

O Liberal

27 de julho de 2026 às 14:32

A imagem em destaque mostra os 14 jovens tidos pela Polícia Civil do Pará como desaparecidos.

A imagem em destaque mostra os 14 jovens tidos pela Polícia Civil do Pará como desaparecidos. ( Foto: Foto: Divulgação | PCPA )

A Polícia Civil do Pará (PCPA) divulgou, em seu site institucional, uma lista com 14 pessoas crianças e adolescentes — que estão desaparecidas. Os jovens, entre 11 e 17 anos, sumiram em diferentes meses deste ano.

Além de divulgar a identidade de cada um dos desaparecidos, deixou o número funcional do Serviço de Identificação e Localização de Crianças e Adolescentes Desaparecidos (Silcade), incluindo o do Disque-Denúncia, 181, para quem tiver pistas sobre o paradeiro dos jovens. As circunstâncias dos sumiços de cada um dos adolescentes não foram reveladas pelas autoridades.

Confira quem são os desaparecidos:

Ana Elizabeth Lima, de 15 anos, está desaparecida.
Ana Elizabeth Lima, de 15 anos, está desaparecida. (Foto: Divulgação | PCPA)
  • Ana Elizabeth Lima, de 15 anos. Desapareceu no dia 21 de junho de 2026. Informações podem ser repassadas para o número (91) 98568-2588 ou 181.
Gabrielle Suene da Silva de Menezes não é vista desde 17 de abril de 2026.
Gabrielle Suene da Silva de Menezes não é vista desde 17 de abril de 2026. (Foto: Divulgação | PCPA)
  • Gabrielle Suene da Silva de Menezes, 16. Sumiu em 17 de abril de 2026. Informações podem ser repassadas para o número (91) 98568-2588 ou 181.
Ana Clara Silva dos Santos, de 15 anos, desaparecida desde 2 de fevereiro de 2026.
Ana Clara Silva dos Santos, de 15 anos, desaparecida desde 2 de fevereiro de 2026. (Foto: Divulgação | PCPA)
  • Ana Clara Silva dos Santos, 15. Sumiu em 2 de fevereiro de 2026. Informações podem ser repassadas para o número (91) 98568-2588 ou 181.
Hevellyn Melina dos Santos Bronze, 14, sumiu em 2 de fevereiro de 2026.
Hevellyn Melina dos Santos Bronze, 14, sumiu em 2 de fevereiro de 2026. (Foto: Divulgação | PCPA)
  •  Hevellyn Melina dos Santos Bronze, 14. Desapareceu também no dia 2 de fevereiro de 2026. Informações podem ser repassadas para o número (91) 98568-2588 ou 181.
Marcos Vinicius da Silva Gomes, 11 anos, desapareceu em 5 de julho de 2026.
Marcos Vinicius da Silva Gomes, 11 anos, desapareceu em 5 de julho de 2026. (Foto: Divulgação | PCPA)
  • Marcos Vinicius da Silva Gomes, 11. Desapareceu no dia 5 de julho de 2026. Informações podem ser repassadas para o número (91) 98568-5170 ou 181.
Gabriela Oliveira, de 13 anos, sumiu no dia 7 de julho de 2026.
Gabriela Oliveira, de 13 anos, sumiu no dia 7 de julho de 2026. (Foto: Divulgação | PCPA)
  • Gabriela Oliveira, 13. Sumiu no dia 7 de julho de 2026. Informações podem ser repassadas para o número (91) 98568-2588 ou 181.
Davi Fernando Silva de Oliveira sumiu no dia 26 de junho de 2026.
Davi Fernando Silva de Oliveira sumiu no dia 26 de junho de 2026. (Foto: Divulgação | PCPA)
  • Davi Fernando Silva de Oliveira, 16. Sumiu no dia 26 de junho de 2026. Informações podem ser repassadas para o número (91) 98568-2588 ou 181.
Amanda da Silva de Souza, 17 anos, está desaparecida desde 2 de fevereiro de 2026.
Amanda da Silva de Souza, 17 anos, está desaparecida desde 2 de fevereiro de 2026. (Foto: Divulgação | PCPA)
  • Amanda da Silva de Souza, 17. Desaparecida desde 2 de fevereiro de 2026. Informações podem ser repassadas para o número (91) 98568-2588 ou 181.
Ananda da Silva de Souza, 16, sumiu no dia 2 de fevereiro de 2026.
Ananda da Silva de Souza, 16, sumiu no dia 2 de fevereiro de 2026. (Foto: Divulgação | PCPA)
  • Ananda da Silva de Souza, 16. Desaparecida desde 2 de fevereiro de 2026. Informações podem ser repassadas para o número (91) 98568-2588 ou 181.
Vitória Hatachesck Ferreira, 14 anos, sumiu no dia 11 de abril de 2026.
Vitória Hatachesck Ferreira, 14 anos, sumiu no dia 11 de abril de 2026. (Foto: Divulgação | PCPA)
  • Vitória Hatachesck Ferreira, 14 anos. Sumiu no dia 11 de abril de 2026. Informações podem ser repassadas para o número (91) 98568-2588 ou 181.
Pamela Vieira dos Santos, 14 anos, desaparecida desde 18 de maio de 2026.
Pamela Vieira dos Santos, 14 anos, desaparecida desde 18 de maio de 2026. (Foto: Divulgação | PCPA)
  • Pamela Vieira dos Santos, 14. Sumiu no dia 18 de maio de 2026. Informações podem ser repassadas para o número (91) 98568-2588 ou 181.
Enzo Antoni Alves dos Reis, 17, está desaparecido desde 22 de maio de 2026.
Enzo Antoni Alves dos Reis, 17, está desaparecido desde 22 de maio de 2026. (Foto: Divulgação | PCPA)
  • Enzo Antoni Alves dos Reis, 17. Desaparecido desde 22 de maio de 2026. Informações podem ser repassadas para o número (91) 98568-2588 ou 181.
Gabriela Vieira Cardoso, 17, desaparecida desde 7 de junho de 2026.
Gabriela Vieira Cardoso, 17, desaparecida desde 7 de junho de 2026. (Foto: Divulgação | PCPA)
  • Gabriela Vieira Cardoso, 17. Desaparecida desde 7 de junho de 2026. Informações podem ser repassadas para o número (91) 98568-2588 ou 181.
Marjorie Moraes dos Santos, de 15 anos, desaparecida desde 2 de fevereiro de 2026.
Marjorie Moraes dos Santos, de 15 anos, desaparecida desde 2 de fevereiro de 2026. (Foto: Divulgação | PCPA)
  • Marjorie Moraes dos Santos, 15. Desaparecida desde 2 de fevereiro de 2026. Informações podem ser repassadas para o número (91) 98568-2588 ou 181.

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