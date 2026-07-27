Ônibus cai no rio Curuá-Una, entre Santarém e Uruará, e deixa desaparecidos

Veículo seguia para manutenção quando caiu da ponte na PA-370; uma pessoa conseguiu sair da água e equipes dos Bombeiros fazem buscas na região

Segundo as primeiras informações, três pessoas estavam no veículo, incluindo o motorista ( Foto: Foto: Reprodução/Blog do Pião )

Um ônibus de uma empresa caiu no rio Curuá-Una, na manhã desta segunda-feira (27), na PA-370, sobre a ponte localizada entre os municípios de Santarém e Uruará, no oeste do Pará. Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender a ocorrência. Segundo as primeiras informações, três pessoas estavam no veículo, incluindo o motorista. Uma conseguiu sair do ônibus, e foi levada para receber atendimento médico, mas duas seguem desaparecidas.

Em nota, a Polícia Civil informa que as circunstâncias do acidente envolvendo um micro-ônibus são apuradas pela Seccional de Santarém. De acordo com informações preliminares, uma pessoa conseguiu sair do veículo, enquanto outras duas ainda não foram localizadas.

De acordo com o 35º Batalhão da Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 5h30, no sentido Uruará-Santarém. O veículo, que faz a linha intermunicipal entre os dois municípios, caiu dentro do rio e, até o momento, permanece submerso.

As informações iniciais apontam que o ônibus estava sendo levado para manutenção e que, a princípio, havia três pessoas no veículo. Uma delas conseguiu sair da água com vida. As demais permanecem desaparecidas, embora ainda haja divergências quanto ao número exato de vítimas.

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para o local. Segundo o sargento S. Júnior, em entrevista ao Blog do Pião, a corporação já havia mobilizado uma equipe de mergulhadores para realizar buscas por um jovem que desapareceu nas águas da região no domingo (26). Com o acidente, os militares foram redirecionados para atender a essa nova ocorrência.