Ministério Público acompanha investigação sobre desaparecimento de bebê José Arthur em Eldorado

O Ministério Público do Estado (MPPA) divulgou nota pública nesta quinta-feira (09) que está acompanhando as investigações sobre o desaparecimento do bebê José Artur Sousa Barros, de 1 ano e 7 meses de idade. Apesar de encerramento das buscas ostensivas, as investigações continuam sob sigilo.

Segundo o órgão, "a Promotoria de Justiça de Eldorado do Carajás, por meio da promotora titular, Daniela Gomes Fonseca, está acompanhando, de forma permanente e rigorosa, as investigações sigilosas relativas ao desaparecimento da criança José Artur Sousa Barros, de 1 ano e 7 meses de idade, ocorrido no dia 26 de março de 2026, no Assentamento Lourival Santana, zona rural do município de Eldorado do Carajás/PA".

O MPPA informou que desde o início das diligências, foi instituída uma força-tarefa integrada, com a participação da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica, Marinha do Brasil, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e do próprio Ministério Público, com o objetivo de empreender todos os esforços necessários à localização da criança.

"No curso das buscas, foram realizadas diversas ações, incluindo varreduras em áreas extensas, utilização de cães farejadores, emprego de drones, uso de sonar em cursos d’água, atuação de mergulhadores, análise de imagens de câmeras de segurança, perícia em veículos, bem como a oitiva de moradores, familiares e integrantes da comunidade local. Todas essas medidas demonstram o empenho conjunto e contínuo das instituições envolvidas", diz.

"Embora as buscas ostensivas tenham sido formalmente encerradas, cumpre esclarecer que as investigações permanecem em curso, sob caráter sigiloso, com a adoção de novas diligências e estratégias investigativas", complementam.

O Ministério Público do Estado do Pará encerra a nota reafirmando "o compromisso institucional com a apuração integral dos fatos e, sobretudo, com a manutenção do objetivo prioritário de localizar a criança com vida, não medindo esforços para que a verdade seja plenamente esclarecida".