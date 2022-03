Militares da 21ª Companhia Independente prendem dois homens e apreendem drogas, no Pará

Agentes da 21ª Companhia Independente de Polícia Militar (21ª CIPM) prenderam dois homens e apreenderam cinco armas de fogo, 1/2kg de maconha, 60 munições e R$ 600. O caso ocorreu na noite de sábado (5), em Dom Eliseu, no sudeste do estado.

Os policiais faziam rondas ostensivas no bairro Liberdade e abordaram um adolescente. Ele estava com maconha. O jovem informou onde comprou o entorpecente e os militares foram até o ponto de tráfico. No local, a guarnição viu dois homens negociando drogas e deu voz de prisão a dupla. Um deles tentou fugir, mas foi capturado.

Os agentes também revistaram a casa e encontraram 488g de maconha, três espingardas calibre 28, um revólver, uma espingarda e 54 munições calibre 22, seis munições calibre 36, R$ 600 em espécie, três celulares e uma balança de precisão. Todo o material apreendido, o adolescente e a dupla presa foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil da cidade, para a realização dos procedimentos cabíveis.