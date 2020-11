Três são presos por tráfico de drogas e associação criminosa em Dom Eliseu, no nordeste paraense

Três homens foram presos pelos crimes de tráfico de entorpecentes, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo em Dom Eliseu, no nordeste paraense. A ação fez parte da Operação Smokescreen, realizada por policiais civis no domingo (15). As prisões ocorreram por volta das 12h, no bairro Planalto, e contou com apoio de militares da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam/PMPA). As informações foram divulgadas pela Polícia Civil nesta segunda-feira (16).

Com os indiciados, que não tiveram a identidade divulgada, foram apreendidos 13 tabletes de maconha, seis porções e nove flaconetes de cocaína, 47 cabeças de crack e três balanças de precisão. Além disso, foram encontradas e apreendidas também uma arma de fogo revolver calibre 38, dezessete munições calibre 38, cinco munições calibre 32, cinco munições calibre 28 e a quantia em dinheiro de R$ 1.538,00.

A iniciativa, que segue com diligências em andamento, tem o objetivo de combater o tráfico de drogas e crimes correlacionados, em regiões de divisa entre os estados do Pará e Maranhão.