Micro-ônibus vira e estudantes têm ferimentos leves em Ulianópolis, nesta segunda-feira (25)

Estudantes da rede pública municipal de ensino, em Ulianópolis, no sudeste do Pará, tiveram ferimentos leves num acidente de trânsito com o micro-ônibus, que realizava o transporte escolar. Em nota, a prefeitura de Ulianópolis informou que o ocorrido não foi grave e os alunos receberam assistência médica e psicológica. Com informações da página do facebook Ulianópolis Online.

Nas redes sociais do sudeste do estado, pessoas se solidarizavam com os alunos e os familiares deles, lamentando o ocorrido, ao longo do dia. As informações preliminares apontam que houve falha mecânica no carro.

A Secretaria de Educação divulgou que registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.) na Delegacia de Polícia Civil, para a apuração das circunstâncias do acidente, e informou também que solicitou a apuração dos fatos aos órgãos competentes.

"A Prefeitura de Ulianópolis esclarece que os envolvidos no acidente foram imediatamente atendidos no Hospital Municipal, onde receberam assistência médica e psicológica, conforme protocolo hospitalar. A Prefeitura continua dando todo o suporte necessário aos envolvidos e familiares. Reafirmamos nosso compromisso com a vida e segurança dos nossos alunos, beneficiários do transporte escolar", diz um trecho da nota divulgada pela prefeitura nas redes sociais oficiais do município.

Um vereador local divulgou vídeo que denunciará o ocorrido ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público Federal para que acompanhem a situação.