‘Meu filho, graças a Deus passou’, comenta mãe feita refém com filhos em postagem de O Liberal

“Meu filho, graças a Deus passou”. O alívio de uma mãe após ser mantida refém por 17 horas na companhia dos filhos. Ana Júlia de Sousa Brito, de 26 anos, demonstrou estar aliviada, ao comentar em postagem de O Liberal nas redes sociais, e comoveu os internautas na madrugada desta sexta-feira (10).

A publicação destacava a sensibilidade e amor pela mãe do filho mais velho de Júlia, de apenas 9 anos, uma das três crianças mantidas reféns em um carro de aplicativo na avenida Augusto Montenegro, em Belém. Ele pediu ao sequestrador, Yann Carlos Monteiro Barroso, de 27, para trocar de lugar com a mãe, conforme narrou Edilene Sousa, a avó dos meninos, em conversa com a equipe de reportagem do Grupo Liberal.

“Meu neto mais velho queria ficar no lugar dela. Ele falava: ‘Deixa a minha mãe ir que eu fico no lugar dela, que eu fico aqui no lugar com o senhor’. Aí ele [Yann] dizia que não: ‘Tu já está muito chato, moleque, quer ser adulto’. Todas as crianças estão bastante abaladas”, afirmou Edilene

Em resposta à mãe, internautas comemoraram o desfecho da ação nas redes sociais de O Liberal. “Graças a Deus, que fique logo tudo bem com você”, escreveu um usuário. “Que livramento! Deus é contigo, mulher”, disse outra. “Deus abençoe sua vida e de sua família", comentou mais um internauta.

O caso

A ação começou por volta de 19 horas de quarta-feira (8) e perdurou até por volta de 12h de quinta (9). Ana Júlia e os três filhos, de 9, 7 e 3 anos, entravam em um carro de aplicativo na avenida Augusto Montenegro, quando Yann abordou as vítimas e as manteve refém, no caso que parou a capital paraense. Com base no depoimento do motorista de aplicativo, a investigação apontou que a intenção do suspeito era assaltar o veículo ocupado pelas vítimas.

As duas crianças mais velhas foram liberadas ainda na noite de quarta, enquanto o bebê de 3 só foi entregue aos policiais militares às 09h40 de quinta. O sequestro da mãe ainda continuou até 12h, quando a ação chegou ao fim e a mulher foi libertada.

Após o fim do sequestro, Ana Júlia recebeu atendimento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Marambaia, pois sofreu ferimentos leves no pescoço e nas mãos. Na noite de quinta, ela ainda prestou depoimento à Polícia Civil.

As três crianças estavam com a família de Ana Júlia na noite de ontem (9). Conforme relato emocionado de familiares, quando a mãe foi liberada por Yann, as crianças se abraçaram, choraram e disseram: “Soltaram a mamãe! Soltaram a mamãe”.

Já Yann Carlos Monteiro passou por um procedimento cirúrgico que terminou por volta das 18h50, no Hospital Metropolitano, em Ananindeua. Após a resolução do caso, por volta de 12h, ele tentou se matar ao ferir o próprio pescoço com uma faca e desmaiou por conta da perda de sangue.