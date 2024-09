Menino com TDAH desaparecido é encontrado em Marabá

O Liberal

Caso Sara: suspeito relata à PC que conhecia a menina e que a matou asfixiada

Cleilton de Oliveira Gomes passou os últimos 10 dias no “Bar da Morena”, que fica próximo de onde Sara morava, no Ramal do Cupiúba, onde teve contato com os moradores da área, inclusive dos vizinhos de Sara e a família dela