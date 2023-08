Menino de 6 anos tem dedo mutilado durante atividade em escola municipal

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) investiga o caso de aluno de 6 anos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Benvinda de França Messias, localizada no bairro de São Brás, que teve um dos dedos das mãos mutilados durante as atividades escolares da unidade. O episódio ocorreu na semana passada, no dia 17, e a lesão que a criança sofreu é considerada gravíssima. Até a última atualização desta matéria, o MPPA não revelou como o menino se lesionou.

A 1ª Promotora de Justiça de Direitos Constitucionais Fundamentais e Direitos Humanos, Leane Barros Fiuza de Mello, instaurou um procedimento para apurar detalhadamente o ocorrido e garantir que as medidas cabíveis sejam tomadas. A gravidade do incidente suscitou a necessidade de investigação rigorosa e esclarecimento dos fatos que levaram à lesão do aluno.

A promotora Leane Mello determinou que a Secretaria Municipal de Educação (Semec) e a direção da EMEIF Benvinda de França Messias sejam oficiadas a fim de prestarem informações detalhadas sobre o ocorrido. As instituições têm um prazo de 10 dias para responder às solicitações do Ministério Público. Essas informações devem incluir as medidas administrativas adotadas pela escola após o incidente, bem como os protocolos de segurança e supervisão durante as atividades escolares.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Semec e aguarda retorno.