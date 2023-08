Suposto garimpeiro morre após ser baleado por agente do Ibama em Jacareacanga

Garcia Vieira, um suposto garimpeiro, morreu, no começo da noite desta sexta-feira (25), após ser baleado por um agente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em Jacareacanga, no sudoeste do Pará. A vítima, possivelmente, teria reagido à abordagem do Ibama. As informações são do Portal Giro.

A princípio, teria tido uma troca de tiros entre Garcia e os agentes do Ibama. Depois de atingido pelo disparo de arma de fogo, ele foi socorrido e encaminhado de helicóptero para Itaituba, cidade também no sudoeste do Estado. No município, a vítima, que ainda apresentava sinais vitais, e agentes do Instituto chegaram no local por volta das 18h.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento, mas constataram a morte do suposto garimpeiro. A Polícia Científica removeu o corpo. Dois agentes do Ibama foram levados à delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência do episódio.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do Ibama e da Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.