Dupla é presa por incendiar loja de pneus para encobrir furto no sudeste do Pará

Maia Louise dos Santos Rodrigues e Renatha de Sousa Silva foram presas nesta quinta-feira (24), suspeitas de incendiar uma loja de pneus, da qual eram funcionárias, no município de Piçarra, no sudeste do Pará. Pesa contra as duas também a acusação de desvio de dinheiro do caixa da empresa e de autoria de um incêndio provocado com a intenção de encobrir os crimes que teriam cometido. As informações são do portal Gazeta Carajás.

Na madrugada de terça-feira (22), um incêndio de grandes proporções ocorreu no estabelecimento onde as duas trabalhavam, localizado na avenida Araguaia. A Polícia Civil foi comunicada sobre o caso e, juntamente com a Polícia Científica, deu início às investigações. Por solicitação da própria PC, um mandado de prisão preventiva foi expedido em desfavor das suspeitas, e cumprido na manhã de hoje, para evitar que pudessem fugir ou dar fim em mais provas que as incriminassem.

Alguns itens que teriam sido obtidos ilegalmente, como joias, a quantia de R$ 6.800,00 em dinheiro, smartphones, um Macbook, armas de airsoft e uma motocicleta XRE, também foram apreendidos. A ação para cumprimento dos mandados de prisão contou com o apoio da Polícia Militar de Piçarra. As autoridades apuram se mais pessoas estão envolvidas no crime. Maia e Renatha seguem à disposição da Justiça.