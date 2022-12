Menino de 5 anos desaparece durante banho no rio Tapajós, em Cametá

Uma criança de 5 anos desapareceu na tarde do último domingo (11) após tomar banho no rio Tocantins, na Vila de Bom Jardim, em Cametá, região nordeste do Pará. As informações são do portal Diário de Cametá.

Veja mais

Segundo moradores, o desaparecimento aconteceu, por volta das 16h. Uma equipe do 22º Grupamento Bombeiro Militar (22º GBM) se dirigiram até o local para realizar as buscas pelo menino. No entanto, até às 13h50, a vítima permanece desparecida.

Outros residentes comentaram que ele menino estava tomando banho no rio, junto com outras crianças, quando sumiu.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes ao CBMPA sobre o paradeiro da criança e aguarda retorno.