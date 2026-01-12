Menino de 14 anos morre por descarga elétrica em instalação irregular em Marabá

O jovem Pedro Henrique de Souza da Silva, de 14 anos, morreu eletrocutado no final da tarde do último domingo (11), após sofrer uma descarga elétrica de uma instalação elétrica irregular em Marabá, município da região sudeste do Pará.

O adolescente sofreu o choque elétrico quando tentava subir uma mangueira na frente da casa de um vizinho para apanhar os frutos na Travessa 23, no bairro Nossa Senhora Aparecida (Coca-Cola). O velório do menino ocorreu nesta segunda-feira (12).

Segundo a família, Pedro brincava com os irmãos em frente à casa quando decidiu apanhar mangas. O local possuía uma espécie de armadilha montada pelo vizinho para espantar animais, composta por um fio eletrificado exposto em baixa altura. Quando chegou próximo à mangueira, Pedro se enrolou na fiação energizada, sofrendo a eletrocussão quase imediata.

Familiares e vizinhos ainda tentaram socorrer, retirando o corpo do meio dos fios, mas o adolescente não resistiu. O pai Geneson Benício da Silva resgatou o filho e levou imediatamente ao Hospital Municipal de Marabá, onde recebeu os primeiros atendimentos, mas o menino chegou sem vida.

De acordo com informações do portal Correio de Carajás, o pai registrou boletim de ocorrência na Delegacia da Cidade Nova. O vizinho responsável pela instalação irregular não prestou nenhum socorro à vítima ou apoio à família. Ele teria se mudado há pouco tempo para o endereço e não foi mais visto após o incidente.

“Eu fui à delegacia, dei entrada com o delegado e com o escrivão e eles me deram um papel, e me encaminharam para dar seguimento. O vizinho não prestou nenhum tipo de ajuda. Ele disse que viu tudo pelas câmeras que tem na casa dele e que queria apenas salvar o vídeo para ficar respaldado do que ia acontecer”, detalhou o pai para o Correio de Carajás.

Outro filho de Geneson também foi atingido pela descarga elétrica ao tentar socorrer o irmão. O pai também informou que equipes da Equatorial chegaram a fazer uma vistoria no local, após a morte do adolescente, e que o fio continuava energizado horas depois do ocorrido.

A família está revoltada com o comportamento do vizinho, que teria falado para outras pessoas do bairro que não tinha nenhuma responsabilidade sobre o ocorrido. O velório foi realizado na casa da família.

Uma equipe da Polícia Científica esteve no local, onde o rapaz perdeu a vida, para realizar as primeiras apurações. Também foi constatado que o fio energizado possuía cerca de 10 metros e que a cerca estava conectada a uma ligação irregular de energia, popularmente conhecida como “gato”. A perícia também apontou que vários fios cercavam o terreno e a maioria ainda estaria ligada à energia durante a análise.

Novas diligências poderão ser realizadas, a partir da investigação conduzida pela Polícia Civil. O vizinho, que não foi identificado, não estaria na residência desde o momento do ocorrido.

Uma câmera de segurança foi encontrada destruída na porta do imóvel, enquanto outra permanecia ligada e emitindo sinais sonoros. Após a aproximação de curiosos, o equipamento parou de sinalizar.