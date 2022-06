Menino de 10 anos morre durante passeio com a família na praia do Caripi, em Barcarena

Um menino de 10 anos morreu, enquanto se divertia com a família durante um passeio na Praia do Caripi, em Barcarena, nordeste do Pará, neste sábado (11). De acordo com informações de familiares, o garoto estava na companhia dos pais e de um grupo de amigos da igreja evangélica que frequentavam. Com informações do site Debate Carajás.

As circunstâncias e a causa da morte estão sendo investigadas pela polícia. O corpo do menino foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Abaetetuba, onde passou pelo exame de necropsia, que deve determinar a causa da morte. A Polícia Civil aguarda o laudo do IML para dar prosseguimento às apurações do fato.

