Menina que morreu após ser atingida por bomba é sepultada no Pará

O corpo de Aylla Manuella Ribeiro da Piedade, de 4 anos, foi enterrado nesta terça-feira (29) na Vila de Jabaroca, em Primavera, no nordeste paraense. A menina morreu após ser atingida por uma bomba jogada na casa dela em Barretos, interior de São Paulo. O caso ocorreu no último sábado (25), enquanto a criança dormia em um quarto da casa.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que um adolescente de 14 anos, que já foi identificado pela Polícia Civil de São Paulo, jogou o explosivo em direção à residência onde estava a criança. Pouco depois, os pais da menina saem desesperados da casa, em busca de socorro para a pequena Aylla.

Um grupo de meninos que estava com o menor se dissipa. Logo em seguida, um homem sai com a criança desacordada no colo e um desespero toma os familiares e também os populares. A criança foi levada para a Santa Casa da cidade, onde chegou a ficar internada, mas morreu por volta das 2h55 do domingo (26).

Testemunhas dizem que o ato foi uma represália ao pai da criança, que anteriormente teria reclamado do barulho por conta de fogos de artifício. Após o ocorrido, o adolescente chegou a ter a casa incendiada por um grupo de 30 populares. Não há relatos de feridos.

As investigações sobre o caso estão sendo conduzidas pela delegada Juliana da Silva Paiva, do 3º Distrito Policial de Barretos. A mãe do adolescente foi ouvida na delegacia e se comprometeu a apresentar o menino na unidade policial até sexta-feira (31), com a presença de advogados.

Outras testemunhas também devem ser ouvidas pela Polícia Civil, que já instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias do ocorrido.