Polícia

Polícia

Membro de facção criminosa morre após confronto com a PM no Conjunto Xingu, em Belém

Suspeito era investigado por ameaçar agentes de segurança e ostentar armas em redes sociais

O Liberal

Um homem identificado até o momento apenas como “M2” morreu durante uma ação da Polícia Militar no Conjunto Xingu, no bairro do Coqueiro, em Belém. A ocorrência foi registrada na Quadra Três, na noite desta segunda-feira (19).

De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito vinha ameaçando policiais e outros agentes da segurança pública. Ainda segundo a corporação, “M2” utilizava as redes sociais para se exibir com armas de grosso calibre, incluindo fuzis, além de publicar imagens ostentando grande quantidade de dinheiro.

Diante das denúncias, equipes da PM realizaram um cerco policial com o objetivo de capturar o suspeito. Ao avistar os policiais, o homem teria reagido à abordagem e iniciado fuga, pulando quintais de residências. Durante a tentativa de escapar, “M2” invadiu uma casa e tentou fazer uma pessoa refém.

A polícia informou que o suspeito estava armado com um revólver calibre .38. Ele foi atingido durante a ação, socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso será investigado pela Polícia Civil, por meio da Seccional da Marambaia.

