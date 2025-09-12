Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Membro de facção criminosa suspeito de tentativa de homicídio no Pará é preso em Goiás

O crime ocorreu em novembro de 2024, em uma barbearia no município de Tucuruí, no sudeste paraense

O Liberal
fonte

No momento da prisão, os policiais encontraram uma arma de fogo, o que resultou também em autuação em flagrante por posse ilegal. (Divulgação)

Um homem investigado por tentativa de homicídio qualificado foi preso na última quarta-feira (10) em Goiânia, durante uma ação conjunta da Polícia Civil do Pará e da Polícia Militar de Goiás. O crime ocorreu em novembro de 2024, em uma barbearia no município de Tucuruí, quando o suspeito e um comparsa efetuaram diversos disparos contra a vítima, que sobreviveu ao ataque.

As investigações foram conduzidas pela Delegacia de Homicídios de Tucuruí, com apoio da Superintendência Regional do Lago de Tucuruí, do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI/Tucuruí) e da 15ª Seccional Urbana. A Justiça expediu mandados de prisão preventiva contra os dois envolvidos. Um deles já estava recluso por outro crime e teve a ordem cumprida dentro da unidade prisional.

O segundo investigado estava foragido até ser localizado em um apartamento na capital goiana. No momento da prisão, os policiais encontraram uma arma de fogo, o que resultou também em autuação em flagrante por posse ilegal.

Além de participar do atentado, o homem é apontado como líder de uma facção criminosa que atua em Tucuruí, suspeita de envolvimento com tráfico de drogas, apoio a roubos e outros homicídios. Os dois presos permanecem à disposição da Justiça.

polícia

homem é preso

tucuruí

goiás

pará

faccionado
