Mascote da polícia de Marabá é eleito o Pet do Ano do Tik Tok

Um simpático cãozinho da raça Dachshund ou Teckel, conhecida popularmente como salsichinha, foi eleito na noite da última quarta-feira (15) o Pet do Ano pelo TikTok. Malcom e seu dono, Gustavo Ramos, foram destaque entre os melhores criadores do ano na primeira edição do TikTok Awards.

O salsichinha caramelo, que vive em Marabá, no sudeste do estado, tem nada menos que 1,1 milhões de seguidores na plataforma, além de outros 301 mil no Instagram, 100 mil no YouTube e 138 mil no Kwai.

Com quatro anos e nove quilos, Malcom é também o mascote da Polícia Civil de Marabá, com direito a uniforme e até algemas feitas sob medida para o investigador mais "animal" da corporação. Por conta do carisma e talento, Malcom até já estampou uma campanha de enfrentamento aos maus tratos de animais no município.

A noite de premiações do TikTok Awards teve shows de Caetano Veloso, Marina Sena, Zé Felipe, Glória Groove, além de uma apresentação musical de Ludmilla. Coube à Sabrina Sato a missão de apresentar o evento, ao lado de Camila Pudim, Lorrane Silva (a @_pequenalo) e Bruno Nobru.