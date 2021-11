Marinha confirma morte de militar após troca de tiros contra piratas no Amazonas

A Marinha do Brasil confirmou, em nota enviada à imprensa neste domingo (21), pelo Comando do 9º Distrito Naval, um tiroteio que acabou com a morte de um militar e o baleamento de outras quatro pessoas, sendo outro um militar e os demais três tripulantes de um epurrador que estava sendo abordado pelo Navio-Patrulha Fluvial Rondônia. O fato se deu na Foz do Rio Uatumã, no Estado do Amazonas.



"A Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 9º Distrito Naval, informa que, na madrugada de hoje (21), na Foz do Rio Uatumã, no Estado do Amazonas, houve uma troca de tiros envolvendo tripulantes do empurrador Waldemiro Lustoza V e da lancha do Navio-Patrulha Fluvial Rondônia, por ocasião da aproximação da lancha para procedimento de abordagem ao empurrador", disse a Marinha do Brasil em sua nota. Segundo a Marinha, dois militares da lancha do navio-patrulha Rondônia foram atingidos. Um morreu na hora. O outro militar foi levado ao hospital municipal de Parintins, para ser operado e acompanhado por médico da Marinha. Segundo a corporação, o empurrador Waldemiro Lustoza V teve três feridos a bordo após a troca de tiros. "Nenhum em estado grave", disse a Marinha.

O comando do 9º Distrito Naval disse que "se solidariza com familiares e entes próximos ao militar que veio a óbito e está prestando toda a assistência necessária". Segundo a Marinha, um inquérito policial militar foi aberto para a apurar o ocorrido. A Marinha não divulgou oficialmente o hnome dos militares baleados na ação.

Vários relatos da imprensa do Amazonas citam que no sábado foram registradas denúncias de ataques de piratas na região próxima a Itacoatiara.