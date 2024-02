Marido de secretária de Urbanismo de Ananindeua morre em acidente na BR-316

Um motociclista, identificado como Fhillipe Novaes, morreu na manhã deste domingo (4) em um acidente de trânsito na BR-316, trecho entre os municípios de Castanhal e Santa Maria do Pará, nordeste paraense. Segundo as informações preliminares, a moto teria colidido com a parte traseira de um veículo maior. Ele é marido da secretária de Urbanismo de Ananindeua, Adriana Cardoso.

Ainda não há informações sobre o que teria motivado o acidente. A vítima ficou caída na pista próximo à entrada da rodovia que liga a cidade de São Domingos do Capim. O carro vermelho foi parar no acostamento. No local era possível notar várias partes dos dois veículos que ficaram jogadas pela pista. Uma ambulância do Corpo de Bombeiros foi acionada para fazer o atendimento das vítimas que sobreviveram. Não há informações sobre o estado de saúde do condutor do carro de passeio.



Segundo o 5º Batalhão de Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local apurando as informações sobre o acidente e sobre a vítima mortal. As informações preliminares são que Fhillipe Novaes é gerente de uma concessionária em Belém e esposo da Dra. Adriana Cardoso, secretária de Serviços Urbanos de Ananindeua.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou "que o motociclista morreu no local e a condutora do carro foi encaminhada para atendimento médico". Também em nota, a Polícia Civil informa que solicitou perícias para apurar o acidente, que será investigado pela Delegacia de São Francisco do Pará

Em suas redes sociais, o prefeito de Ananindeua, Dr. Daniel Santos, lamentou a morte de Fhillipe: "Eu e Alessandra recebemos com imensa tristeza a notícia da partida, tão repentina, do nosso amigo Fhillipe Novaes, marido da nossa secretária de urbanismo, @draadrianacardoso. Nossos sentimentos por essa grande perda! Pedimos a Deus que conforte os corações dessa família enlutada".